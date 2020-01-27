Орлов: Кокорин считает, что останется в «Зените»

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Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации форварда «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается уходить в аренду в ФК «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
Орлов: Кокорин считает, что останется в «Зените»
  • © РИА Новости

«Пока Кокорин считает, что останется в «Зените». Семак говорит, что Александр ему нужен. Никаких договорённостей у Кокорина ни с кем не было. Он не давал согласия и не изъявлял желания переходить в «Сочи». Сейчас всё зависит лишь от него самого, поскольку у руководства «Зенита» свои соображения. «Сочи» состоит из разных футболистов, там другой тренер. Кокорин должен потащить за собой команду? Но с такими партнёрами удастся ли это? Если его уговорят, то он полетит в Сочи. Но вряд ли. Всё сейчас зависит от Саши Кокорина, как он дальше себя поведёт. Ну и «Зенит» будет смотреть, что делать в дальнейшем», — заявил Орлов в эфире «ГСО Live».

Несмотря на договорённость между клубами, Александр Кокорин отказывается уходить в аренду в «Сочи». Главный тренер команды Сергей Семак неоднократно подчёркивал, что рассчитывает на футболиста во второй половине сезона.

Ранее Орлов выразил мнение, что «Зениту» необходим центральный защитник.

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