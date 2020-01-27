Орлов считает, что «Зениту» необходим центральный защитник

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что санкт-петербургскому «Зениту» нужно приобрести футболиста в центр защиты.

«Нужен центральный защитник. Ивановичу и Ракицкому не хватает скорости, та же проблема, что у Чорлуки в «Локомотиве». Ракицкий чуть поживее, а Иванович... Нужен защитник центральный, нужна замена», — сказал Орлов во время прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо Ивановича и Ракицкого, в составе «Зенита» есть венесуэльский центральный защитник Йордан Осорио.

Ранее сообщалось, что решение о будущем Кокорина будет принято 29 января.