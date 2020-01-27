Орлов считает, что «Зениту» необходим центральный защитник

Короткая ссылка
Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что санкт-петербургскому «Зениту» нужно приобрести футболиста в центр защиты.
Орлов считает, что «Зениту» необходим центральный защитник
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Нужен центральный защитник. Ивановичу и Ракицкому не хватает скорости, та же проблема, что у Чорлуки в «Локомотиве». Ракицкий чуть поживее, а Иванович... Нужен защитник центральный, нужна замена», — сказал Орлов во время прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте». 

Помимо Ивановича и Ракицкого, в составе «Зенита» есть венесуэльский центральный защитник Йордан Осорио.

Ранее сообщалось, что решение о будущем Кокорина будет принято 29 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить