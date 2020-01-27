СМИ: Вертолёт Брайанта получил специальное разрешение для полёта в туман

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В день авиакатастрофы, во время которой погиб пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, погода не соответствовала минимальным стандартам для полётов.
СМИ: Вертолёт Брайанта получил специальное разрешение для полёта в туман
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times. Непосредственно перед потерей радиосвязи пилот вертолёта попросил диспетчерскую службу внимательно следить за их полётом, что подразумевает непрерывную радиосвязь с диспетчерами. В связи с густым туманом и плохой видимостью полёты в тот день могли выполняться лишь по приборам.

Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января в результате крушения личного вертолёта спортсмена.

Ранее сообщалось, что Брайант будет введён в Зал славы баскетбола.

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