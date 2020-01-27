СМИ: Вертолёт Брайанта получил специальное разрешение для полёта в туман

В день авиакатастрофы, во время которой погиб пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, погода не соответствовала минимальным стандартам для полётов.

Об этом сообщает The New York Times. Непосредственно перед потерей радиосвязи пилот вертолёта попросил диспетчерскую службу внимательно следить за их полётом, что подразумевает непрерывную радиосвязь с диспетчерами. В связи с густым туманом и плохой видимостью полёты в тот день могли выполняться лишь по приборам.

Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января в результате крушения личного вертолёта спортсмена.

Ранее сообщалось, что Брайант будет введён в Зал славы баскетбола.