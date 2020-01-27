«Лейкерс» сохраняет молчание относительно гибели Брайанта

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» до сих пор не опубликовал заявления относительно гибели легенды коллектива Коби Брайанта.

Спустя сутки после трагической гибели 41-летнего экс-баскетболиста Коби Брайанта «Лейкерс» не опубликовал официального обращения к общественности.

Брайант отыграл в НБА 20 сезонов с 1996 по 2016 год, выступая только за коллектив из Лос-Анджелеса. Баскетболист является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна, а также ещё семеро человек. Выживших в результате аварии не оказалось.

Ранее сообщалось, что самый ценный игрок НБА Адетокунбо удалил аккаунты в соцсетях после гибели Брайанта.