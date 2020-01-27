Олимпийский чемпион Владимир Ткаченко назвал гибель Коби Брайанта страшной трагедией
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«Он икона и бог баскетбола. Он лучше Джордана. Брайанта знают почти все. Поэтому, конечно, трагедия страшная», — заявил Ткаченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
Как отметил эксперт, Брайант долго играл и делал это хорошо. По мнению Ткаченко, американский баскетболист — это не просто легенда.
Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.
Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.
Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал смерть Брайанта.