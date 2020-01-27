Олимпийский чемпион Владимир Ткаченко назвал гибель Коби Брайанта страшной трагедией

Чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион Владимир Ткаченко прокомментировал сообщения о гибели американского баскетболиста Коби Брайанта.

«Он икона и бог баскетбола. Он лучше Джордана. Брайанта знают почти все. Поэтому, конечно, трагедия страшная», — заявил Ткаченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил эксперт, Брайант долго играл и делал это хорошо. По мнению Ткаченко, американский баскетболист — это не просто легенда.

Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал смерть Брайанта.