Глушаков о Грозном: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова — красиво сделали
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«Я живу рядом с улицей Путина. Проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова — красиво сделали. Успел побывать в нескольких местных музеях: Музей Ахмата Кадырова и Национальный музей Чеченской Республики», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
Он также рассказал, что был в кабинете Ахмата Кадырова и не увидел в его доме ничего «помпезного».
«Простая рабочая обстановка», — добавил Глушаков.
Ранее Глушаков рассказал о совете хоккеиста Александра Овечкина.