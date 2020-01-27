Глушаков о Грозном: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова — красиво сделали

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о жизни в столице Чеченской Республики.
Глушаков о Грозном: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова — красиво сделали
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«Я живу рядом с улицей Путина. Проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова — красиво сделали. Успел побывать в нескольких местных музеях: Музей Ахмата Кадырова и Национальный музей Чеченской Республики», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Он также рассказал, что был в кабинете Ахмата Кадырова и не увидел в его доме ничего «помпезного».

«Простая рабочая обстановка», — добавил Глушаков.

Ранее Глушаков рассказал о совете хоккеиста Александра Овечкина.

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