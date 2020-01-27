Медведев заявил, что разочарован поражением от Вавринки на Australian Open

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обратился к болельщикам после поражения от швейцарского теннисиста Стэна Вавринки в матче четвёртого круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Привет, ребята. К сожалению, мой путь на Australian Open закончен. Я очень разочарован, но это был великий матч от Стэна. Я с нетерпением жду возвращения на турнир в следующем году. Постараюсь достичь большего», — сказал Медведев на видео в своём Twitter.

Медведев уступил Вавринке со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 25 минут.

Ранее сообщалось, что россияне завершили свои выступления в мужском одиночном разряде на Australian Open.