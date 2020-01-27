Усэйн Болт признался, что не может поверить в гибель Брайанта

Ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отреагировал на смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Всё ещё не могу поверить. Коби Брайант…» — написал Болт в своём Twitter.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее трёхкратный чемпион НБА Уэйд сравнил гибель Брайанта со страшным сном.