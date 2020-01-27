Трёхкратный чемпион НБА Уэйд сравнил гибель Брайанта со страшным сном
- Reuters
«Сегодня один самых грустных дней в моей жизни. Кажется, будто это страшный сон. Кошмар. Знаю, что вы все испытываете то же самое. Великий лидер, великий чемпион, хороший человек», — сказал Уэйд в сториз в своём Instagram.
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.
Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.
Ранее в сети появилось видео крушения вертолёта Брайанта.