Трёхкратный чемпион НБА Уэйд сравнил гибель Брайанта со страшным сном

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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд отреагировал на гибель легендарного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
Трёхкратный чемпион НБА Уэйд сравнил гибель Брайанта со страшным сном
  • Reuters

«Сегодня один самых грустных дней в моей жизни. Кажется, будто это страшный сон. Кошмар. Знаю, что вы все испытываете то же самое. Великий лидер, великий чемпион, хороший человек», — сказал Уэйд в сториз в своём Instagram.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении личного вертолёта спортсмена.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, он дважды признавался самым ценным игроком финальной серии НБА и два раза выигрывал Олимпийские игры.

Ранее в сети появилось видео крушения вертолёта Брайанта.

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