О'Нил — о смерти Брайанта: я болен сейчас

Бывший партнёр Коби Брайанта по «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил высказал соболезнования семьям и близким погибших.

«Нет слов, чтобы описать всю боль, которую я испытываю в связи с потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби Брайанта. Я люблю вас, и мне вас будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайант, а также семьям погибших в результате катастрофы. Я болен сейчас», — написал О'Нил в Twitter.

Бывший центровой выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс» с Коби Брайантом с 1996 по 2004 год. За это время игроки завоевали три чемпионских титула подряд (2000—2002 годы). О'Нил покинул клуб в 2004 году из-за конфликта с Брайантом, который впоследствии продолжался долгие годы.

41-летний Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли в результате крушения вертолёта в небе над Калифорнией.

Ранее сообщалось, что церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о Брайанте.