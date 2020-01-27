О'Нил — о смерти Брайанта: я болен сейчас
- Reuters
«Нет слов, чтобы описать всю боль, которую я испытываю в связи с потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби Брайанта. Я люблю вас, и мне вас будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайант, а также семьям погибших в результате катастрофы. Я болен сейчас», — написал О'Нил в Twitter.
Бывший центровой выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс» с Коби Брайантом с 1996 по 2004 год. За это время игроки завоевали три чемпионских титула подряд (2000—2002 годы). О'Нил покинул клуб в 2004 году из-за конфликта с Брайантом, который впоследствии продолжался долгие годы.
41-летний Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли в результате крушения вертолёта в небе над Калифорнией.
Ранее сообщалось, что церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о Брайанте.