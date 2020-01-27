Церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о Брайанте
- Reuters
62-я церемония вручения награды проходит на арене «Стэйплс-центр», где проводит домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант выступал в НБА с 1996 по 2016 год. Все 20 сезонов игрок провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», с которыми пять раз выигрывал чемпионат. Брайант считается одним из величайших баскетболистов всех времён.
Ранее сообщалось, что игроки «Сан-Антонио» и «Торонто» не атаковали кольцо в начале матча НБА в память о Брайанте.