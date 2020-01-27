Церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о Брайанте

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Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», которая проходит в Лос-Анджелесе, началась с минуты молчания в память о легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте, который погиб в результате крушения вертолёта.
Церемония вручения «Грэмми» началась с минуты молчания в память о Брайанте
  • Reuters

62-я церемония вручения награды проходит на арене «Стэйплс-центр», где проводит домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант выступал в НБА с 1996 по 2016 год. Все 20 сезонов игрок провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», с которыми пять раз выигрывал чемпионат. Брайант считается одним из величайших баскетболистов всех времён.

Ранее сообщалось, что игроки «Сан-Антонио» и «Торонто» не атаковали кольцо в начале матча НБА в память о Брайанте.

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