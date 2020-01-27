Игроки «Сан-Антонио» и «Торонто» не атаковали кольцо в начале матча НБА в память о Брайанте

Игроки «Сан-Антонио Спёсрс» и «Торонто Рапторс» в начале матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не стали атаковать кольцо в память о погибшем Коби Брайанте.

Игроки обеих команд в начале игры не стали атаковать кольцо, дав полностью истечь времени на атаку. Регламентированное время одного владения в баскетболе — 24 секунды. Так игроки обеих команд почтили память погибшего Коби Брайанта, который большую часть карьеры играл под номером 24.

Бывший баскетболист и его 13-летняя дочь погибли в результате крушения вертолёта. Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА, 18-кратным участником Матча звёзд, а также двукратным олимпийским чемпионом.

Ранее Кириленко отреагировал на смерть экс-игрока НБА Брайанта.