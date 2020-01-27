Игроки «Сан-Антонио» и «Торонто» не атаковали кольцо в начале матча НБА в память о Брайанте

Короткая ссылка
Игроки «Сан-Антонио Спёсрс» и «Торонто Рапторс» в начале матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не стали атаковать кольцо в память о погибшем Коби Брайанте.
Игроки «Сан-Антонио» и «Торонто» не атаковали кольцо в начале матча НБА в память о Брайанте
  • Reuters

Игроки обеих команд в начале игры не стали атаковать кольцо, дав полностью истечь времени на атаку. Регламентированное время одного владения в баскетболе — 24 секунды. Так игроки обеих команд почтили память погибшего Коби Брайанта, который большую часть карьеры играл под номером 24.

Бывший баскетболист и его 13-летняя дочь погибли в результате крушения вертолёта. Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА, 18-кратным участником Матча звёзд, а также двукратным олимпийским чемпионом.

Ранее Кириленко отреагировал на смерть экс-игрока НБА Брайанта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить