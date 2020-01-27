«Наполи» обыграл «Ювентус» в 21-м туре Серии А

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своём поле обыграл «Ювентус».

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Голы в составе «Наполи» на счету Петра Зелиньски и Лоренцо Инсинье. Единственный мяч гостей на счету Криштиану Роналду.

«Ювентус» сохраняет за собой первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая миланский «Интер» на три очка. «Наполи» делит 10–12 место с «Болоньей» и «Торино».

Ранее сообщалось, что агенты футболиста «Милана» Пёнтека предложили игрока в «Челси».