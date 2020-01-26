СМИ: Агенты футболиста «Милана» Пёнтека предложили игрока в «Челси»
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Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter. По информации источника, агенты польского форварда предложили Пёнтека в «Челси» в качестве замены Оливье Жиру. Ожидается, что француз перейдёт в миланский «Интер».
В текущем сезоне нападающий провёл 18 матчей в Серии А и забил четыре гола. Поляк недоволен количеством игрового времени в «Милане» и намерен сменить клуб.
Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии.