Малком заявил, что хотел бы попасть в историю «Зенита»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал о намерении войти в клубную историю.

«Мне очень комфортно в команде, мы провели вместе уже довольно много времени. Пока не получается общаться со всеми из-за языкового барьера, но, несмотря на это, взаимопонимание с ребятами у меня на очень высоком уровне. Надеюсь, в первом официальном матче против «Локомотива» вы увидите меня на поле. Сейчас моя цель — восстановиться на 100%, стать важным игроком для команды и войти в историю «Зенита», — заявил Малком в интервью YouTube-каналу «Зенита».

Бразилец перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2019 года из «Барселоны» за €40 млн. Однако из-за травмы Малком провёл всего два матча за «Зенит».

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