Широков уверен, что «Зенит» выиграет чемпионат России по футболу

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Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков выразил уверенность в том, что «Зенит» станет чемпионом страны в сезоне-2019/20.
Широков уверен, что «Зенит» выиграет чемпионат России по футболу
  • globallookpress.com

«По большому счету, петербуржцы уже решили задачу, им нужно просто добраться до положительного исхода. Команда у «Зенита» хорошая, а сейчас еще Александр Кокорин с Малкомом вернутся. Ребята должны влиться в коллектив. Нужно наиграть связи для второй части сезона. Тем более перерыв получился большой. Я уверен на 90%, что «Зенит» будет чемпионом в этом сезоне», — приводят слова эксперта «Известия».

Ранее сообщалось, что греческий АЕК договорился с грозненским «Ахматом» об аренде польского футболиста Дамиана Шиманськи.

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