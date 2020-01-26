Аликин: тренерский штаб сборной России по биатлону очень слабый

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Бывший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин раскритиковал нынешний тренерский штаб команды под руководством Анатолия Хованцева.
Аликин: тренерский штаб сборной России по биатлону очень слабый
  • © официальный сайт ЦСКА

«Тренерский штаб очень слабый. Некоторые люди не заслужили в сборной быть и работать. Как их набрали, по каким критериям их брали в команду, мне не понять. Отсюда и летняя подготовка была неправильной. Это всё одни отговорки: патроны, ещё что-то. Смешно слушать. Надеяться на медали на чемпионате мира надо, но, честно говоря, мне с трудом верится», — цитирует Аликина «Чемпионат».

Чемпионат мира по биатлону пройдет в итальянском Антхольце с 14 по 23 февраля 2020 года.

Ранее Тихонов критически оценил работу тренерского штаба сборной России по биатлону.

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