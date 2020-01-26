Аликин: тренерский штаб сборной России по биатлону очень слабый

Бывший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин раскритиковал нынешний тренерский штаб команды под руководством Анатолия Хованцева.

«Тренерский штаб очень слабый. Некоторые люди не заслужили в сборной быть и работать. Как их набрали, по каким критериям их брали в команду, мне не понять. Отсюда и летняя подготовка была неправильной. Это всё одни отговорки: патроны, ещё что-то. Смешно слушать. Надеяться на медали на чемпионате мира надо, но, честно говоря, мне с трудом верится», — цитирует Аликина «Чемпионат».

Чемпионат мира по биатлону пройдет в итальянском Антхольце с 14 по 23 февраля 2020 года.

Ранее Тихонов критически оценил работу тренерского штаба сборной России по биатлону.