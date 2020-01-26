Тихонов критически оценил работу тренерского штаба сборной России по биатлону

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что тренерский штаб национальной команды страны должен быть уволен в полном составе.

«Если нынешнему руководству СБР хватит ума, то оно поступит так, как я бы поступил на их месте — немедленно выгнал бы тренеров сборной и сам бы занялся восстановлением спортсменов. Они же еле передвигают ногами. Нынешний тренерский штаб — это уровень дворовой команды. За свои слова я отвечаю. Они же врут непонятно отчего. Вот что страшно», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Тихонов являлся главой СБР с 1996 по 2008 год. В настоящее время главным тренером сборной России по биатлону является Анатолий Хованцев.

Ранее Фуркад предположил, что СБР нужно новое руководство.