Тихонов критически оценил работу тренерского штаба сборной России по биатлону

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что тренерский штаб национальной команды страны должен быть уволен в полном составе.
Тихонов критически оценил работу тренерского штаба сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Если нынешнему руководству СБР хватит ума, то оно поступит так, как я бы поступил на их месте — немедленно выгнал бы тренеров сборной и сам бы занялся восстановлением спортсменов. Они же еле передвигают ногами. Нынешний тренерский штаб — это уровень дворовой команды. За свои слова я отвечаю. Они же врут непонятно отчего. Вот что страшно», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Тихонов являлся главой СБР с 1996 по 2008 год. В настоящее время главным тренером сборной России по биатлону является Анатолий Хованцев.

Ранее Фуркад предположил, что СБР нужно новое руководство.

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