Фуркад: вероятно, СБР нужно новое руководство

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Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал отсутствие медалей у россиян на протяжении последних 26 гонок на этапах Кубка мира.
Фуркад: вероятно, СБР нужно новое руководство
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«Сегодня сборная России переживает тяжёлые времена. Это связано как с допинговым скандалом и переживаниями, связанными с будущим российских спортсменов, так и с потерей лидера, когда Антон Шипулин внезапно решил завершить карьеру. Россиянам нужно заново выстраивать свою команду, но делать это в спокойной атмосфере, без стресса и спешки», — цитирует Фуркада сайт телеканала «Матч ТВ».

Также француз высказал предположение, как Россия может вернуться на высокий уровень.

«Я думаю, что россияне сумеют найти своих чемпионов среди нового поколения, у которого будет другой менталитет. Такой процесс требует времени. Я понимаю, что в данный момент российским болельщикам и спонсорам совсем непросто. Но у России есть сильные спортсмены, особенно сильное наследие в стрелковой подготовке. Ребятам просто нужно время и стабильность, а также, вероятно, новое руководство. Старое руководство и вся система работали с допингом, однако сейчас россияне чисты и опять борются честно, потому система должна быть также обновлена», — добавил Фуркад.

Ранее Драчёв заявил, что СБР надо постараться исправить ситуацию до ЧМ.

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