Агент назвал ключевые факторы, которые повлияли на переход Комличенко в «Динамо»
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«Этот клуб был наиболее конкретным и настойчивым. Конечно, огромную роль сыграло то, что Николая очень хотел видеть в команде главный тренер, а также руководство клуба. Пожалуй, это ключевые факторы», — цитирует агента «Чемпионат».
По его словам, переговоры вышли непростыми, но в итоге стороны нашли компромисс.
«Уверен, адаптация в команде не займёт много времени и уже в весенней части чемпионата России мы увидим голы в исполнении Комличенко», — добавил Артёмов.
В текущем сезоне россиянин забил 13 мячей в 20 матчах чемпионата Чехии, являясь одним из лучших бомбардиров первенства. Всего на его счету 74 матча, 46 голов и 14 передач за «Млада-Болеслава».
Игрок подписал контракт с «Динамо» на четыре с половиной года.
Ранее агент Комличенко прокомментировал переход футболиста в «Динамо».