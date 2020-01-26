Агент назвал ключевые факторы, которые повлияли на переход Комличенко в «Динамо»

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Олег Артёмов, агент нападающего сборной России по футболу Николая Комличенко, объяснил, почему его клиент перешёл из чешского клуба «Млада-Болеслав» в московское «Динамо».
Агент назвал ключевые факторы, которые повлияли на переход Комличенко в «Динамо»
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«Этот клуб был наиболее конкретным и настойчивым. Конечно, огромную роль сыграло то, что Николая очень хотел видеть в команде главный тренер, а также руководство клуба. Пожалуй, это ключевые факторы», — цитирует агента «Чемпионат».

По его словам, переговоры вышли непростыми, но в итоге стороны нашли компромисс. 

«Уверен, адаптация в команде не займёт много времени и уже в весенней части чемпионата России мы увидим голы в исполнении Комличенко», — добавил Артёмов.

В текущем сезоне россиянин забил 13 мячей в 20 матчах чемпионата Чехии, являясь одним из лучших бомбардиров первенства. Всего на его счету 74 матча, 46 голов и 14 передач за «Млада-Болеслава».

Игрок подписал контракт с «Динамо» на четыре с половиной года.

Ранее агент Комличенко прокомментировал переход футболиста в «Динамо».

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