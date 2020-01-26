Агент Комличенко прокомментировал переход футболиста в «Динамо»

Олег Артёмов, агент нападающего сборной России Николая Комличенко, высказался о трансфере своего клиента в московское «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав».

«Очень хорошо, что всё завершилось именно таким образом. Николай давно заслужил шанс пойти на повышение», — цитирует агента «Чемпионат».

Он также отметил, что форвард демонстрировал высокий уровень на протяжении двух сезонов и установил несколько рекордов в чешском футболе.

«Причём не стал бы недооценивать чешский чемпионат. Есть многочисленные клубы («Виктория», «Спарта», «Слован»), которые вполне прилично и убедительно смотрятся в еврокубках», — добавил Артёмов.

В текущем сезоне россиянин забил 13 мячей в 20 матчах чемпионата Чехии, являясь одним из лучших бомбардиров первенства. Всего на его счету 74 матча, 46 голов и 14 передач за «Млада-Болеслава».

Игрок подписал контракт с «Динамо» на четыре с половиной года.

Ранее Комличенко объяснил причины перехода в «Динамо».