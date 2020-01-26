Агент Комличенко прокомментировал переход футболиста в «Динамо»
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- РИА Новости
«Очень хорошо, что всё завершилось именно таким образом. Николай давно заслужил шанс пойти на повышение», — цитирует агента «Чемпионат».
Он также отметил, что форвард демонстрировал высокий уровень на протяжении двух сезонов и установил несколько рекордов в чешском футболе.
«Причём не стал бы недооценивать чешский чемпионат. Есть многочисленные клубы («Виктория», «Спарта», «Слован»), которые вполне прилично и убедительно смотрятся в еврокубках», — добавил Артёмов.
В текущем сезоне россиянин забил 13 мячей в 20 матчах чемпионата Чехии, являясь одним из лучших бомбардиров первенства. Всего на его счету 74 матча, 46 голов и 14 передач за «Млада-Болеслава».
Игрок подписал контракт с «Динамо» на четыре с половиной года.
Ранее Комличенко объяснил причины перехода в «Динамо».