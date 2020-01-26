В Госдуме высказались об успехе российских фигуристов на чемпионате Европы

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на выступление сборной России на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

«Чемпионат Европы оставил очень приятное впечатление. Это было круто! У нас растёт достойная смена. Большое уважение и благодарность за это нужно выразить тренерам, хореографам, самим спортсменам», — цитирует Свищёва ТАСС.

По его мнению, российское фигурное катание находится в надёжных руках. Тем не менее он отметил, что это ещё не чемпионат мира, где отечественным спортсменам окажут больше конкуренции.

«Но и европейские фигуристы всегда оказывали достойную конкуренцию нашим ребятам», — заявил Свищёв.

В общей сложности российские фигуристы завоевали на чемпионате Европы десять медалей — четыре золотые, три серебряные и три бронзовые. Таким образом, сборная России повторила рекорд команды СССР по числу наград на континентальном первенстве. Также это седьмой случай в истории, когда российские фигуристы выиграли четыре золота на одном чемпионате Европы.

Ранее заслуженный тренер Елена Чайковская высказалась о падениях россиянок на ЧЕ по фигурному катанию.