В Госдуме высказались об успехе российских фигуристов на чемпионате Европы

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на выступление сборной России на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
В Госдуме высказались об успехе российских фигуристов на чемпионате Европы
  • Reuters

«Чемпионат Европы оставил очень приятное впечатление. Это было круто! У нас растёт достойная смена. Большое уважение и благодарность за это нужно выразить тренерам, хореографам, самим спортсменам», — цитирует Свищёва ТАСС.

По его мнению, российское фигурное катание находится в надёжных руках. Тем не менее он отметил, что это ещё не чемпионат мира, где отечественным спортсменам окажут больше конкуренции. 

«Но и европейские фигуристы всегда оказывали достойную конкуренцию нашим ребятам», — заявил Свищёв.

В общей сложности российские фигуристы завоевали на чемпионате Европы десять медалей — четыре золотые, три серебряные и три бронзовые. Таким образом, сборная России повторила рекорд команды СССР по числу наград на континентальном первенстве. Также это седьмой случай в истории, когда российские фигуристы выиграли четыре золота на одном чемпионате Европы.

Ранее заслуженный тренер Елена Чайковская высказалась о падениях россиянок на ЧЕ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить