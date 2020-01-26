Тренер о падениях российских фигуристок на ЧЕ: хочется, чтобы чемпионка выигрывала чисто

Заслуженный тренер России Елена Чайковская высказала мнение о выступлении российских фигуристок на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 года в австрийском Граце.

«Было абсолютно ожидаемо, что мы заберём весь пьедестал. Немножко расстраивает, что они, видимо, ещё не рассчитывают свои силы до конца. Здесь тренеры должны подумать, как будет лучше. Ведь все три упали во время проката. Хочется, чтобы чемпионка выигрывала чисто, без сбоев», — приводит слова Чайковской «Чемпионат».

Она отметила, что тренерам есть над чем поразмыслить перед чемпионатом мира, чтобы не допустить там подобных ошибок.

«Тогда будет другой эффект и впечатление. Но все три девушки показали, чем будет женское фигурное катание в следующее десятилетие. Без четверных прыжков теперь никак. Это наш прорыв», — добавила специалист.

Весь пьедестал почёта в женском одиночном катании на чемпионате Европы заняли воспитанницы Этери Тутберидзе — победила Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, тройку призёров замкнула Александра Трусова.

Ранее Косторная призналась, что не смотрела прокаты Щербаковой и Трусовой.