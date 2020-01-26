Косторная призналась, что не смотрела прокаты Щербаковой и Трусовой

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алёна Косторная ответила на вопрос о том, следила ли она за выступлениями своих соперниц — Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые заняли второе и третье места соответственно.

«Я не видела прокатов Ани и Саши, потому что меня просто не пускали туда, не открывали шторку, не видела ничего, так как баллы объявляли на двух языках. На английский я не обращала внимания, а на немецком ничего не понимала. А насчет выступления последней — нет особой разницы», — приводит слова Косторной ТАСС.

Её результат по сумме двух программ в Граце составил 240,81 балла. Серебряным призёром стала Щербакова (237,76). Бронзу выиграла Трусова (225,34).

Ранее сообщалось, что тренеры Степановой и Букина возмутились низкими оценками своих подопечных.