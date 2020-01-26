Бойкова: во время прокатов два или три раза Диме локтем по носу попадала

Чемпионы Европы 2020 года по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об особенностях выполнения сложных элементов в их дуэте.

«В подкрутах тоже довольно проблемно поймать партнёршу, не получив от неё локтем или коленом? Это не про Сашу. Она всегда очень аккуратна в воздухе», — рассказал Козловский.

Бойкова в свою очередь отметила, что всё-таки было несколько подобных моментов: «Наверное, за всё время выступлений всего два или три раза Диме локтем по носу попадала».

Козловский подчеркнул, что главное заключается даже не столько в подобной осторожности, сколько во взаимном уважении.

«Саша, в каком бы настроении она ни находилась, никогда ничего не делает назло. Точно так же я никогда в жизни не позволю себе так зашвырнуть её в выброс, чтобы она упала», — добавил фигурист.

Ранее Козловский рассказал, что понимает всю свою ответственность за партнёршу при выполнении сложных элементов.