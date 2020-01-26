Бойкова: во время прокатов два или три раза Диме локтем по носу попадала

Короткая ссылка
Чемпионы Европы 2020 года по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об особенностях выполнения сложных элементов в их дуэте.
Бойкова: во время прокатов два или три раза Диме локтем по носу попадала
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«В подкрутах тоже довольно проблемно поймать партнёршу, не получив от неё локтем или коленом? Это не про Сашу. Она всегда очень аккуратна в воздухе», — рассказал Козловский.

Бойкова в свою очередь отметила, что всё-таки было несколько подобных моментов: «Наверное, за всё время выступлений всего два или три раза Диме локтем по носу попадала».

Козловский подчеркнул, что главное заключается даже не столько в подобной осторожности, сколько во взаимном уважении.

«Саша, в каком бы настроении она ни находилась, никогда ничего не делает назло. Точно так же я никогда в жизни не позволю себе так зашвырнуть её в выброс, чтобы она упала», — добавил фигурист.

Ранее Козловский рассказал, что понимает всю свою ответственность за партнёршу при выполнении сложных элементов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить