Бойкова: во время прокатов два или три раза Диме локтем по носу попадала
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«В подкрутах тоже довольно проблемно поймать партнёршу, не получив от неё локтем или коленом? Это не про Сашу. Она всегда очень аккуратна в воздухе», — рассказал Козловский.
Бойкова в свою очередь отметила, что всё-таки было несколько подобных моментов: «Наверное, за всё время выступлений всего два или три раза Диме локтем по носу попадала».
Козловский подчеркнул, что главное заключается даже не столько в подобной осторожности, сколько во взаимном уважении.
«Саша, в каком бы настроении она ни находилась, никогда ничего не делает назло. Точно так же я никогда в жизни не позволю себе так зашвырнуть её в выброс, чтобы она упала», — добавил фигурист.
Ранее Козловский рассказал, что понимает всю свою ответственность за партнёршу при выполнении сложных элементов.