Козловский: я бы вряд ли смог быть партнёршей

Короткая ссылка
Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, что понимает всю свою ответственность за партнёршу при выполнении сложных элементов.
Козловский: я бы вряд ли смог быть партнёршей
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Как мужчина, я несу за неё полную ответственность хотя бы потому, что я в случае падения с поддержки приземлюсь на лёд с высоты собственного роста, а она — почти с трёх метров. Скажу честно: я бы вряд ли смог быть партнёршей. Потому что в моём понимании это колоссальный риск — доверить себя какому-то другому человеку, чтобы он тебя непонятно куда швырял и поднимал. Должно быть колоссальное доверие. И если Саша мне это доверие оказывает, я просто обязан его оправдать. Обязан сделать всё возможное, чтобы обеспечить её безопасность», — рассказал Козловский RT.

Ранее Бойкова и Козловский поделились воспоминаниями о начале совместной работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить