Козловский: я бы вряд ли смог быть партнёршей

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, что понимает всю свою ответственность за партнёршу при выполнении сложных элементов.

«Как мужчина, я несу за неё полную ответственность хотя бы потому, что я в случае падения с поддержки приземлюсь на лёд с высоты собственного роста, а она — почти с трёх метров. Скажу честно: я бы вряд ли смог быть партнёршей. Потому что в моём понимании это колоссальный риск — доверить себя какому-то другому человеку, чтобы он тебя непонятно куда швырял и поднимал. Должно быть колоссальное доверие. И если Саша мне это доверие оказывает, я просто обязан его оправдать. Обязан сделать всё возможное, чтобы обеспечить её безопасность», — рассказал Козловский RT.

Ранее Бойкова и Козловский поделились воспоминаниями о начале совместной работы.