Бойкова о Козловском: во время первой совместной поддержки у Димы тряслись руки

Чемпионы Европы 2020 года по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились воспоминаниями о начале совместной работы.

«Самую первую поддержку я делала не с Димой, а с нашим тренером Артуром Леонидовичем (Минчуком. — RT), поэтому было не слишком страшно, хотя я боюсь высоты. Когда стала делать поддержку с Димой, страшно стало уже по-настоящему, потому что он выше», — рассказала Бойкова RT.

Козловский отметил, что дело не в его росте, а в том, что на тот момент у него было недостаточно навыков парного катания.

«У нас есть, конечно, всякие приспособления типа набивных чучел, но когда работаешь с живым человеком, с живым весом, все ощущения совершенно другие», — пояснил фигурист, после чего его партнёрша добавила: «Я всегда чувствовала, когда у Димы дрожали руки».

Козловский не согласился с таким утверждением, но Бойкова продолжила настаивать на своём: «Дрожали, дрожали. На первой поддержке просто тряслись! Мне было очень тогда страшно».

Фигурист парировал: «Думаю, что Саша всё немножко утрирует, но суть в том, что поначалу, когда начинаешь кататься в паре, всё даётся психологически очень непросто».

Ранее Козловский заявил, что Москвина не имеет привычки слишком долго ждать.