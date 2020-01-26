Козловский: Москвина не имеет привычки слишком долго ждать

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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказал мнение о тренер Тамаре Москвиной, работающей с дуэтом.
Козловский: Москвина не имеет привычки слишком долго ждать
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Пары Москвиной всегда были нацелены только на максимальный результат? На тренировках такие вещи не озвучиваются, но всё это висит в воздухе. Тамара Николаевна вообще не любит затягивать процесс подготовки. Вспомните её первую пару — Елену Валову и Олега Васильева. Год работы, и сразу резкий взлёт: чемпионат Европы, мир, Олимпиада… Похожая ситуация была у Оксаны Казаковой и Артура Дмитриева, когда они только встали в пару и сразу выиграли континентальное первенство. Москвина, как мне кажется, вообще не имеет привычки слишком долго ждать. Она привыкла брать своё здесь и сейчас. А мы — всего лишь объект, через который она транслирует миру свою тренерскую позицию. Вкладывает в нас тот максимум, который на данный момент возможен. Так что наша задача — выйти на лёд и показать то, что мы умеем», — рассказал Козловский RT.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы по фигурному катанию среди спортивных пар.

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