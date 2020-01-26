Тутберидзе о результатах на ЧЕ: борьба продолжается

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала успех своих воспитанников на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

«Чемпионат Европы — 2020. Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдём», — написала Тутберидзе в своём Instagram.

Воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал почёта в женском одиночном катании — победила Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, тройку призёров замкнула Александра Трусова.

В мужском одиночном катании бронзу завоевал грузинский фигурист Морис Квителашвили, также занимающийся у неё.

Ранее Косторная призналась, что не смотрела прокаты Щербаковой и Трусовой.