Тутберидзе о результатах на ЧЕ: борьба продолжается

Короткая ссылка
Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала успех своих воспитанников на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Тутберидзе о результатах на ЧЕ: борьба продолжается
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Чемпионат Европы — 2020. Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдём», — написала Тутберидзе в своём Instagram.

Воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал почёта в женском одиночном катании — победила Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, тройку призёров замкнула Александра Трусова.

В мужском одиночном катании бронзу завоевал грузинский фигурист Морис Квителашвили, также занимающийся у неё.

Ранее Косторная призналась, что не смотрела прокаты Щербаковой и Трусовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить