Тутберидзе о результатах на ЧЕ: борьба продолжается
- © Raniero Corbelletti/AFLO
- globallookpress.com
«Чемпионат Европы — 2020. Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдём», — написала Тутберидзе в своём Instagram.
Воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал почёта в женском одиночном катании — победила Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, тройку призёров замкнула Александра Трусова.
В мужском одиночном катании бронзу завоевал грузинский фигурист Морис Квителашвили, также занимающийся у неё.
Ранее Косторная призналась, что не смотрела прокаты Щербаковой и Трусовой.