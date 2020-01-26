СМИ: Саутгейт может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
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Как сообщает Daily Mail, руководство МЮ может уволить нынешнего наставника Уле-Гуннара Сульшера, если норвежцу не удастся улучшить результаты команды в нынешнем сезоне.
Отмечается, что Саутгейт является основным претендентом на работу в МЮ, но при этом назначение может произойти только по завершении чемпионата Европы.
46-летний норвежец, ставший легендой МЮ в качестве игрока, возглавил клуб в декабре 2018 года. В нынешнем сезоне под его руководством «красные дьяволы» по итогам 24 туров занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.
Ранее сообщалось, что МЮ не намерен увольнять Сульшера после проигрыша «Бёрнли».