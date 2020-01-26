СМИ: Саутгейт может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт может возглавить клуб «Манчестер Юнайтед».
СМИ: Саутгейт может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
  • © Paul Chesterton, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, руководство МЮ может уволить нынешнего наставника Уле-Гуннара Сульшера, если норвежцу не удастся улучшить результаты команды в нынешнем сезоне.

Отмечается, что Саутгейт является основным претендентом на работу в МЮ, но при этом назначение может произойти только по завершении чемпионата Европы.

46-летний норвежец, ставший легендой МЮ в качестве игрока, возглавил клуб в декабре 2018 года. В нынешнем сезоне под его руководством «красные дьяволы» по итогам 24 туров занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что МЮ не намерен увольнять Сульшера после проигрыша «Бёрнли».

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