СМИ: Саутгейт может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт может возглавить клуб «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, руководство МЮ может уволить нынешнего наставника Уле-Гуннара Сульшера, если норвежцу не удастся улучшить результаты команды в нынешнем сезоне.

Отмечается, что Саутгейт является основным претендентом на работу в МЮ, но при этом назначение может произойти только по завершении чемпионата Европы.

46-летний норвежец, ставший легендой МЮ в качестве игрока, возглавил клуб в декабре 2018 года. В нынешнем сезоне под его руководством «красные дьяволы» по итогам 24 туров занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что МЮ не намерен увольнять Сульшера после проигрыша «Бёрнли».