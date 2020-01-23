СМИ: МЮ не намерен увольнять Сульшера после проигрыша «Бёрнли»

Руководство английского клуба «Манчестер Юнайтед» не намерен увольнять главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после двух поражение подряд.

Как сообщает Sky Sports, руководство МЮ продолжает выражать поддержку норвежскому специалисту, несмотря на недавний проигрыш «Бёрнли» со счётом 0:2, в матче 24-го тура.

46-летний норвежец, одна из легенд МЮ в качестве игрока, возглавил клуб в декабре 2018 года. В нынешнем сезоне под его руководством красные дьяволы по итогам 24 туров занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что юный российский футболист прошёл просмотр в «Манчестер Юнайтед».