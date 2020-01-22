Юный российский футболист прошёл просмотр в «Манчестер Юнайтед»

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Российский нападающий «Чертанова» Сергей Пиняев прошёл уже третий просмотр в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед».
Юный российский футболист прошёл просмотр в «Манчестер Юнайтед»
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«В первый день у него был матч с командой, которая на год старше. Они крупно проиграли, но Сергей открыл счёт в своём фирменном стиле, обыграв нескольких человек и забив от дальней штанги», — цитирует директора «Чертанова» Николая Ларина «Чемпионат».

По его словам, 15-летний Пиняев принял участие в ещё одном контрольном матче, в котором его команда уступила со счётом 2:3, но сам игрок отметился двумя результативными передачами.

Он также выразил надежду, что МЮ скоро сделает предложение Пиняеву о полноценном трансфере, но при этом россиянин сможет перейти только в 18 лет.

Ранее директор «Чертанова» рассказал, что «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Пиняеву.

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