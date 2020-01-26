Тарасова считает, что российские фигуристы заслужили уважение своими результатами на ЧЕ

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристов на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.
Тарасова считает, что российские фигуристы заслужили уважение своими результатами на ЧЕ
  • РИА Новости

«И говорить нечего, две медали всего отдали из 12. Нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться. Всех тренеров поздравляю, и спасибо большое федерации», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В общей сложности российские фигуристы завоевали десять медалей на чемпионате Европы — четыре золота, три серебра и три бронзы. Таким образом, сборная России повторила рекорд команды СССР по числу наград на континентальном первенстве. Также это седьмой случай в истории, когда российские фигуристы выиграли четыре золота на одном чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что гендиректор ФФККР Александр Коган подвёл итоги чемпионата Европы 2020 года в Граце.

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