Гендиректор ФФККР Коган: россияне показали путь развития фигурного катания в мире

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подвёл итоги чемпионата Европы 2020 года в Граце.

«Думаю, спортсменам здесь были правильно поставлены задачи во всех видах, и они принесли результат. Все наши спортсмены не просто достойно выступили и завоевали медали — они показали путь развития фигурного катания в мире», — цитирует функционера ТАСС.

Золото в женском турнире завоевала Алёна Косторная. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряным призёром стала Анна Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).

Ранее Алёна Леонова сказала об ошибке Косторной, что нужно держать программу до последнего элемента.