Гендиректор ФФККР Коган: россияне показали путь развития фигурного катания в мире

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подвёл итоги чемпионата Европы 2020 года в Граце.
Гендиректор ФФККР Коган: россияне показали путь развития фигурного катания в мире
  • Reuters

«Думаю, спортсменам здесь были правильно поставлены задачи во всех видах, и они принесли результат. Все наши спортсмены не просто достойно выступили и завоевали медали — они показали путь развития фигурного катания в мире», — цитирует функционера ТАСС.

Золото в женском турнире завоевала Алёна Косторная. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряным призёром стала Анна Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).

Ранее Алёна Леонова сказала об ошибке Косторной, что нужно держать программу до последнего элемента.

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