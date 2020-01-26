Леонова об ошибке Косторной: нужно держать программу до последнего элемента

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Вице-чемпионка мира-2012 по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировала выступление российских спортсменок на чемпионате Европы в Граце.
Леонова об ошибке Косторной: нужно держать программу до последнего элемента
  • Алёна Косторная
  • Reuters

Золото завоевала Алёна Косторная. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряным призёром стала Анна Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).

«Все наши девчонки сегодня упали. Волнение, конечно, играет роль. После короткой программы кто-то даже говорил, что чувствуется статус турнира, взрослый старт, волнение присутствует. Однако по ним я, в принципе, этого не заметила. Катались, как всегда, поставили себе задачу прокатать как на тренировке. Ошибки случились, может быть, из-за недостаточной концентрации. Не думаю, что у них есть какие-то технические проблемы. Видимо, потеря концентрации действительно здесь сыграла роль. У Косторной оставался последний прыжок — тройной лутц, и она упала. На мой взгляд, дело в том, что нужно держать программу до самого конца, до последнего элемента. Нельзя ни в коем случае терять свою энергию», — приводит слова Леоновой Sport24.

Юбилейный, 110-й чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Монреале 16-22 марта.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что в Европе россияне мы всегда лидировали, но на ЧМ будет другая ситуация.

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