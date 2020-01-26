Ягудин: в Европе мы всегда лидировали, но на ЧМ будет другая ситуация

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о сложностях, с которыми могут столкнуться Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, завоевавшие медали на чемпионате Европы в Граце.

«Рано или поздно рост должен был начаться, но давайте посмотрим с другой стороны, не может человек весь сезон штамповать идеально чистые прокаты. И при этом наши спортсменки выиграли по два этапа Гран-при, заняли весь пьедестал в финале серии, выиграли чемпионат России, а теперь выиграли всё и на чемпионате Европы», — цитирует Ягудина ТАСС.

Он также высказал мнение, что на чемпионате мира российским фигуристкам будет сложнее повторить свой успех.

«Это здорово, это настоящий триумф российского фигурного катания, нашей федерации, но дальше будет другая картина, другая борьба, поэтому о триумфе уже скоро придётся забыть. В Европе мы всегда лидировали, но на мире будет совсем другая ситуация», — подчеркнул Ягудин.

Золото в Граце завоевала Алёна Косторная. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряным призёром стала Анна Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).

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