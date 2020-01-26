Главный тренер ватерполисток Гайдуков признал, что в финале ЧЕ сказалась усталость

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Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков прокомментировал результат своих подопечных на чемпионате Европы в Будапеште.
Главный тренер ватерполисток Гайдуков признал, что в финале ЧЕ сказалась усталость
  • РИА Новости

В финале россиянки уступили испанкам (12:13). Самой результативной в их составе стала Екатерина Прокофьева, забросившая четыре мяча. В предыдущий раз команда России играла в финале ЧЕ в 2010 году, сумев завоевать золото. Серебряные медали на этом турнире она прежде брала в 1993 и 1997 годах.

«Мы выполнили задачу минимум, но нацеливались, конечно, на большее — ехали выигрывать. Нам немного не хватило сил на испанок, прошли серьезное месиво — через итальянок и нидерландок. В финале испанки нас ничем не удивили, мы были готовы к той схеме, по которой они играют. Но индивидуально на фоне утомления не справились с поставленной задачей. Не справились с центральными нападающими, которые продавливали нас. Мы были медленными в обороне — усталость сказывается, рассчитывали на более динамичную игру в защите», — цитирует Гайдукова «Р-Спорт».

Помимо серебряных медалей россиянки завоевали путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Ранее сообщалось, что глава IWF отстранён на время расследования дела о махинациях с допингом.

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