Авербух считает, что Косторная, Щербакова и Трусова могут занять весь пьедестал и на ЧМ
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«До чемпионата мира им по силам набрать необходимую форму, Этери Тутберидзе и ее штаб сделают для этого всё, всё будет хорошо. Но конкуренты не дремлют, в Монреале будет сложнее биться за все три места, но даже такого результата я не исключаю», — цитирует специалиста ТАСС.
Золото в Граце завоевала Алёна Косторная. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряным призёром стала Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).
Ранее Косторная призналась, что не смотрела прокаты Щербаковой и Трусовой.