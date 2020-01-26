Авербух считает, что Косторная, Щербакова и Трусова могут занять весь пьедестал и на ЧМ

Вице-чемпион Олимпиады-2002 по фигурному катанию Илья Авербух не сомневается, что призёры чемпионата Европы 2020 года Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова смогут хорошо подготовиться к чемпионату мира.

«До чемпионата мира им по силам набрать необходимую форму, Этери Тутберидзе и ее штаб сделают для этого всё, всё будет хорошо. Но конкуренты не дремлют, в Монреале будет сложнее биться за все три места, но даже такого результата я не исключаю», — цитирует специалиста ТАСС.

Золото в Граце завоевала Алёна Косторная. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряным призёром стала Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу выиграла Александра Трусова (225,34).

Ранее Косторная призналась, что не смотрела прокаты Щербаковой и Трусовой.