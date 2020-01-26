Каруана досрочно выиграл шахматный турнир в Вейк-ан-Зее благодаря Артемьеву

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана обыграл белыми фигурами поляка Яна-Кшиштофа Дуду и досрочно первенствовал на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее.

За тур до финиша соревнований у него 9 очков. Главный преследователь американца Магнус Карлсен имеет после 11 туров лишь 7,5 зачётного балла: в субботу он разошёлся ничьей с россиянином Владиславом Артемьевым. Другой представитель России Даниил Дубов одолел китайца Юй Янъи. Его соотечественник Никита Витюгов поделил очко с Алирезой Фируджей, выступающим под флагом FIDE.

У Дубова в сумме 6,5 балла, у Артемьева — 6, у Витюгова — 4,5.

Ранее сообщалось, что шахматист Артемьев победил ван Фореста на турнире в Вейк-ан-Зее.