Шахматист Артемьев победил ван Фореста на турнире в Вейк-ан-Зее
- РИА Новости
Артемьев одержал победу над представителем Нидерландов Йорденом ван Форестом, а Витюгов сыграл вничью с Дубовым.
На данный момент лидером является американец Фабио Каруана, в активе которого восемь очков. Второе место занимает норвежец Магнус Карлсен (7), а тройку лучших замыкает Уэсли Со из США (6,5).
Дубов и Артемьев набрали по 5,5 очка, а Витюгов — четыре балла.
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