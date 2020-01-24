Шахматист Артемьев победил ван Фореста на турнире в Вейк-ан-Зее

Завершился 11-й тур шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее с участием россиян Владислава Артемьева, Никиты Витюгова и Даниила Дубова.

Артемьев одержал победу над представителем Нидерландов Йорденом ван Форестом, а Витюгов сыграл вничью с Дубовым.

На данный момент лидером является американец Фабио Каруана, в активе которого восемь очков. Второе место занимает норвежец Магнус Карлсен (7), а тройку лучших замыкает Уэсли Со из США (6,5).

Дубов и Артемьев набрали по 5,5 очка, а Витюгов — четыре балла.

Ранее Александра Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за шахматную корону.