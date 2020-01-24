Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке матча за звание чемпионки мира проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

На тай-брейке шахматистки сыграли четыре партии с укороченным контролем, в первых двух была зафиксирована ничья, в третьей победила Вэньцзюнь, а в четвёртой шахматистки также не выявили победителя.

Таким образом 28-летняя китаянка сумела защитить титул чемпионки мира по шахматам, который она удерживает с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с Анишем Гири в 10-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее.