Навка: до слёз рада за Синицину и Кацалапова

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Олимпийская чемпионка — 2006 Татьяна Навка поделилась эмоциями от победы российской пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Навка: до слёз рада за Синицину и Кацалапова
  • РИА Новости

«Я очень рада за наших ребят. Особенно за Вику с Никитой, просто до слёз. Особенно приятно, что это произошло в Татьянин день. Приятно за наше мужское катание и за спортивные пары — весь пьедестал заняли. Единственное, чего хочу пожелать всем ребятам: главное сейчас — не расслабляться. Это лишь начало, а самый важный старт будет через два года», — цитирует Навку ТАСС.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в соревновании танцевальных дуэтов победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в мужском одиночном катании золото взял Дмитрий Алиев.

Ранее Кацалапов рассказал, что они с Синициной хотели передать в произвольном танце на ЧЕ.

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