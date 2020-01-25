Навка: до слёз рада за Синицину и Кацалапова

Олимпийская чемпионка — 2006 Татьяна Навка поделилась эмоциями от победы российской пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Я очень рада за наших ребят. Особенно за Вику с Никитой, просто до слёз. Особенно приятно, что это произошло в Татьянин день. Приятно за наше мужское катание и за спортивные пары — весь пьедестал заняли. Единственное, чего хочу пожелать всем ребятам: главное сейчас — не расслабляться. Это лишь начало, а самый важный старт будет через два года», — цитирует Навку ТАСС.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в соревновании танцевальных дуэтов победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в мужском одиночном катании золото взял Дмитрий Алиев.

Ранее Кацалапов рассказал, что они с Синициной хотели передать в произвольном танце на ЧЕ.