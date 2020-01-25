Хованцев считает, что выступление мужчин помешало России выиграть медали в смешанной эстафете

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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Хованцев считает, что выступление мужчин помешало России выиграть медали в смешанной эстафете
  • РИА Новости

«Мужики провалили свои этапы напрочь. Матвей вообще встал ногами на последнем круге. С Логиновым надо ещё поговорить. Мы могли быть сегодня в призах. Эстафету проиграли ребята. Девчонки выжимали максимум из ситуации. Один дополнительный патрон на два этапа — хороший результат. Старых на финише обогнала шведку. Ирина в своём стиле, как обычно, здорово прошла последний круг», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Сборная России заняла четвёртое место в смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что Франция победила в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Поклюке, Россия — четвёртая.

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