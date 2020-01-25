Тарасова — Степановой и Букину: спасибо, что так откатали

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала произвольный танец российской пары Александра Степанова — Иван Букин на чемпионате Европы в Граце.

«Браво, браво! Многие встают. Спасибо за то, что вы так откатали. После четвёртого места ни за что ни про что в первом танце. Спасибо за то, что вы такие сильные, нежные и резкие. За то, что умеете держать удар и любите фигурное катание, доставляя нам удовольствие. Мы любим вас и верим в вас до конца», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

За свой танец Степанова и Букин получили 127,64 балла, а сумма за два проката составляет 211,29 балла.

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