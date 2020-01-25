Мать Козловского рассказала о знакомстве сына с Плющенко

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Мать российского фигуриста Дмитрия Козловского рассказала о переходе сына в группу тренера Алексея Мишина и его знакомстве с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
Мать Козловского рассказала о знакомстве сына с Плющенко
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Дима начал жаловаться, что тренер уделяет ему не слишком много времени. Группа была большой, а он хотел, чтобы Зинаида Алексеевна занималась только с ним. Когда его взял к себе Мишин, Дима расправил крылья. Представляете, что значила для парня возможность находиться на одном льду с Евгением Плющенко, разминаться вместе с ним, играть в футбол?» — сказала Виктория в интервью RT.

Ранее мать Козловского рассказала о проблемах Бойковой с платьем перед ЧЕ.

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