Тихонов — о жеребьёвке Кубка легенд: нам досталась группа смерти

Игрок сборной России на Кубке легенд — 2020 Андрей Тихонов прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда турнира.

«Хотелось бы встретиться с Испанией в финале, а не на групповом этапе. Нас ждут интересные матчи, удовольствие от футбола точно будет. И хочется, чтобы пришло побольше зрителей, всё-таки к нам приезжают большие звёзды. Главное на турнире — выиграть первый матч. Что касается нашей группы, то это группа смерти, сто процентов», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Кубок легенд — 2020 пройдёт на МСА «Лужники». Действующим победителем турнира является сборная России.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась жеребьёвка Кубка легенд.