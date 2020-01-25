Тихонов — о жеребьёвке Кубка легенд: нам досталась группа смерти

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Игрок сборной России на Кубке легенд — 2020 Андрей Тихонов прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда турнира.
Тихонов — о жеребьёвке Кубка легенд: нам досталась группа смерти
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«Хотелось бы встретиться с Испанией в финале, а не на групповом этапе. Нас ждут интересные матчи, удовольствие от футбола точно будет. И хочется, чтобы пришло побольше зрителей, всё-таки к нам приезжают большие звёзды. Главное на турнире — выиграть первый матч. Что касается нашей группы, то это группа смерти, сто процентов», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Кубок легенд — 2020 пройдёт на МСА «Лужники». Действующим победителем турнира является сборная России.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась жеребьёвка Кубка легенд.

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