В Москве состоялась жеребьёвка Кубка легенд

Короткая ссылка
Состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка легенд — 2020 по футболу, который пройдёт в Москве.
В Москве состоялась жеребьёвка Кубка легенд
  • РИА Новости

В жеребьёвке приняли участие игрок сборной России Андрей Тихонов и футболист команды Испании Альберт Риера.

Сборная России попала в группу А, где сыграет с командами Турции, Португалии и Испании. 

В квартете В выступят Германия, Нидерланды, Франция и команда звёзд.

Кубок легенд пройдёт с 21 по 23 февраля на МСА «Лужники». Сборная России выиграла все предыдущие 11 розыгрышей турнира.

Ранее сообщалось, что легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить