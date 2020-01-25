В Москве состоялась жеребьёвка Кубка легенд
- РИА Новости
В жеребьёвке приняли участие игрок сборной России Андрей Тихонов и футболист команды Испании Альберт Риера.
Сборная России попала в группу А, где сыграет с командами Турции, Португалии и Испании.
В квартете В выступят Германия, Нидерланды, Франция и команда звёзд.
Кубок легенд пройдёт с 21 по 23 февраля на МСА «Лужники». Сборная России выиграла все предыдущие 11 розыгрышей турнира.
Ранее сообщалось, что легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана.