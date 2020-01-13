Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

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Один из лучших футболистов в истории Турции, Хакан Шукюр, после переезда в США вынужден работать таксистом и продавать книги.
Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2002 и обладатель Кубка УЕФА — 1999/2000 в составе «Галатасарая» после окончания профессиональной карьеры в 2008 году ушёл в политику, где примкнул к оппозиции. Впоследствии ему пришлось покинуть Турцию. Шукюра считают противником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Сейчас я приступаю к работе. У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня всё. Моё право на свободу, на выражение мыслей, на работу», — приводит слова Шукюра Marca со ссылкой на Welt am Sonntag.

По словам экс-игрока, всё его имущество в Турции было конфисковано властями. Ему пришлось эмигрировать из-за давления со стороны оппонентов.

«Магазин моей жены забрасывали камнями, моих детей оскорбляли на улице. Я получал угрозы после каждого своего заявления», — признался Шукюр.

Ранее сообщалось, что отказавшийся работать в России украинский тренер покинул «Астану».

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