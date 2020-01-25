Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

На этапе Кубка мира в словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета, победу в которой одержали французы Эмильен Жаклен и Анаис Бескон.

РИА Новости

Французский дуэт преодолел дистанцию за 38:33,4. Второе место у эстонцев, третьими стали австрийские биатлонисты. Россияне Эдуард Латыпов и Кристина Резцова заняли 13-е место. RT вёл текстовую трансляцию гонки.