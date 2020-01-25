Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

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На этапе Кубка мира в словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета, победу в которой одержали французы Эмильен Жаклен и Анаис Бескон.
Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
  • РИА Новости

Французский дуэт преодолел дистанцию за 38:33,4. Второе место у эстонцев, третьими стали австрийские биатлонисты.

Россияне Эдуард Латыпов и Кристина Резцова заняли 13-е место.

RT вёл текстовую трансляцию гонки.

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