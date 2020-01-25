Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
На этапе Кубка мира в словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета, победу в которой одержали французы Эмильен Жаклен и Анаис Бескон.
- РИА Новости
Французский дуэт преодолел дистанцию за 38:33,4. Второе место у эстонцев, третьими стали австрийские биатлонисты.
Россияне Эдуард Латыпов и Кристина Резцова заняли 13-е место.
RT вёл текстовую трансляцию гонки.
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