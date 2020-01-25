Два гола Влашича помогли ЦСКА обыграть ЛАСК в товарищеском матче

Футболисты московского ЦСКА в рамках тренировочного сбора в Испании обыграли австрийский ЛАСК.

Встреча, проходившая на стадионе «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» в Кампоаморе, завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1.

Оба гола в составе московской команды забил полузащитник Никола Влашич. Единственный мяч ЛАСКа на счету Марко Рагуца.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 19 туров, имея 34 очка.

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